Tagli al personale a tempo determinato, mancato rispetto degli accordi sindacali e presunte violazioni dei diritti fondamentali, come ferie e stabilizzazione. Il grido d’allarme contro Poste Italiane è del segretario regionale Slp Cisl Sicilia Maurizio Affatigato che accusa l'azienda di adottare. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Ferie negate e stabilizzazioni mancate, sindacati contro Poste: Logica di risparmio miope; «Vuoi il rinnovo del contratto? Devi sopportare tutto. E scordati le ferie»: la denuncia dei portalettere precari.

