Ferentino trovati due operai al lavoro nelle ore più calde

Sono proseguiti nei giorni scorsi, secondo le direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Frosinone, i controlli dei militari della Compagnia di Anagni finalizzati a verificare le condizioni di lavoro nel settore edile, agricolo e della logistica anche in ragione delle condizioni. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: lavoro - ferentino - trovati - operai

sopralluogo dei Carabinieri in un cantiere edile a Osteria della Fontana: contestata la violazione del divieto di lavoro nelle ore più calde Vai su Facebook

Ferentino, trovati due operai al lavoro nelle ore più calde; Ferentino (FR) – Operai al lavoro sotto il sole cocente, contestate le violazioni alle due ditte; Cc a Tutela dei Lavoratori Esposti a Rischio Calore.

