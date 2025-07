Federico Monzino | Ho mandato le chat di Raoul Bova a Corona ma non c' entro niente col ricatto

Chat e messaggi audio inviati a Fabrizio Corona in accordo con Martina Ceretti. Si tratta della difesa di Federico Monzino, rampollo di una nota famiglia di imprenditori milanese finito al centro dell'ultimo gossip che vede protagonista l'attore Raoul Bova. Gli audio compromettenti in cui si. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Fabrizio Corona incolpa Martina Ceretti e Federico Monzino: “Hanno ricattato Raoul Bova - Fabrizio Corona risponde con alcune storie a chi ritiene abbia violato la privacy di Raoul Bova pubblicato audio e chat private con Martina Ceretti.

M chi ha diffuso i messaggi audio tra Raoul Bova e Martina Celletti? “Il giallo sull’amico Federico Monzino “ - Martina Ceretti  è scomparsa da Instagram w cercando @martinaceretti si trovano soltanto casi di omonime ma dell’account privato, quindi chiuso al pubblico, che contava 100mila follower non c’è più traccia.

"Federico Monzino riferisce di non essere l'autore dei messaggi inviati a Raoul Bova; inoltre Fabrizio Corona è l'unica persona a cui ha inoltrato le chat e gli audio in questione". Lo dice il difensore del 29enne. #ANSA Vai su X

"L’audio e le chat di Raoul Bova mi sono stati consegnati volontariamente da Federico Monzino e Martin Ceretti, inviati direttamente sul mio cellulare dal loro computer. Non c’è stata alcuna acquisizione fraudolenta del materiale. E nel momento in cui una dell Vai su Facebook

Chi è Federico Monzino, l’imprenditore che ha inviato gli audio di Martina Ceretti e Raoul Bova a Fabrizio Corona - Federico Monzino, 29 anni, imprenditore originario di Milano, è il ragazzo coinvolto nella vicenda Raoul Bova- fanpage.it scrive

Federico Monzino: “Io e Martina Ceretti più che amici. Si era pentita del materiale mandato a Corona e voleva bloccarlo” - Martina Ceretti, spiegando in che rapporti è con la modella: "Siamo qualcosina in più ... Lo riporta fanpage.it