Federica Brignone riuscita l’artroscopia al ginocchio | Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare

Sono ormai passati quattro mesi dall’operazione al ginocchio sinistro a cui Federica Brignone si era dovuta sottoporre in seguito al brutto infortunio rimediato in occasione dei Campionati Italiani di sci alpino. Nella giornata odierna la detentrice della Coppa del Mondo si è sottoposta a un’artrolisi artroscopica, in modo da valutare lo stato dell’articolazione. Questo intervento, eseguito dal dottore Andrea Panzeri, aveva lo scopo di migliorare e velocizzare il recupero del range articolare della fuoriclasse valdostana, che giĂ da domani riprenderĂ il proprio percorso di recupero presso il JMedical di Torino, secondo la tabella di lavoro prestabilita. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Federica Brignone, riuscita l’artroscopia al ginocchio: “Per velocizzare il recupero e migliorare il range articolare”

Federica Brignone chi è, a Verissimo la sciatrice un mese dopo l’infortunio - (Adnkronos) – A un mese dall'infortunio, avvenuto giovedì 3 aprile in Val di Fassa, sarà in collegamento oggi, domenica 11 maggio, a Verissimo, Federica Brignone, la campionessa del mondo di sci, che parlerà dell'intervento, del percorso di riabilitazione e dei suoi prossimi obiettivi.

