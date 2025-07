Febbre del Nilo scudo protettivo L’infettivologo | Monitoraggio per evitare focolai

Pisa, 29 luglio 2025 – Al momento non si registrano positivitĂ , ma la sorveglianza veterinaria è stata attivata nell’ambito del Piano regionale di sorveglianza. L’Asl Toscana Sud Est, come giĂ in passato, è in campo per monitorare il virus West Nile, che negli ultimi giorni è stato registrato in altre parti d’Italia, con il rischio dell’insorgere di gravi malattie neurologiche trasmesse dagli insetti vettori. La sorveglianza si esplica con l’analisi dell’avifauna, di animali trovati morti (grazie alla collaborazione con Province e Atc) o di uccelli stanziali: per il 2025 è previsto il prelievo di campioni da avifauna in almeno 250 esemplari nella provincia di Arezzo, 300 in quella di Siena, 300 in quella di Grosseto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

