FdI | Via Rossa? Qui il Comune non è virtuoso

Altro che Comune virtuoso: la realtà è ben diversa da quella raccontata dal Sindaco. Federica Bini, capogruppo di Fratelli d’Italia a Carmignano, affida a una nota stampa un duro attacco alla giunta Prestanti, denunciando criticitĂ e disagi legati alla gestione dei rifiuti e all’introduzione della tariffazione puntuale (Taric). "Mentre il sindaco si loda da solo – dichiara Bini – i cittadini continuano a segnalare rifiuti abbandonati, cassonetti pieni e un servizio che peggiora di mese in mese. Le immagini che abbiamo raccolto in via Guido Rossa a Comeana parlano chiaro (nella foto): il marciapiede è impraticabile per l’immondizia, e non è certo un segnale di efficienza". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - FdI: "Via Rossa?. Qui il Comune non è virtuoso"

