FdI | insulti per visibilità Pd assist all’Associazione | Ora un’interrogazione

Le ferite della strage di Bologna non sono ancora rimarginate. E, politicamente, 45 anni dopo, continua lo scontro. A far discutere, ieri, le parole di Paolo Bolognesi, nel suo ultimo atto da presidente dell’ Associazione dei familiari delle vittime della bomba alla stazione. Dopo lo scontro a distanza col governo e la premier Giorgia Meloni dell’anno scorso, infatti, Bolognesi ha subito fatto sapere che, a fronte di sentenze passate in giudicato, "quest’anno gli rispondiamo". PerchĂ© ci sono "tante altre cose passate in giudicato che inchiodano la presidente del Consiglio" e "chi proteggeva Bellini erano senatori dell’Msi, perciò che non rompano le scatole", ha detto il presidente dell’Associazione de familiari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

