I PlayStyle sono stati una delle grandi novità di EA SPORTS FC 25, ma in FC 26 il sistema viene espanso e potenziato con nuove abilità che possono cambiare completamente l’esito di una partita. Se ti stai chiedendo quali sono i nuovi PlayStyle, come funzionano e quali saranno i più forti nel meta di FC 26, allora il video che ti proponiamo è assolutamente da non perdere! Guarda ora il video completo: https:youtu.beecrIDadyz6w I nuovi PlayStyle di FC 26. Nel video ti spieghiamo nel dettaglio come funzionano i nuovi PlayStyle introdotti da EA Sports, tra cui: Enforcer: perfetto per difendere la posizione e la palla nei contrasti. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 rivoluziona tutto con i nuovi PlayStyle: guarda il video con tutte le novità!