Il punto di vista del Premio Nobel per l’Economia 2024 Daron Acemoglu nell’ottica delle prospettive di crescita della Romagna. Il professore al Mit di Boston di origine turca, naturalizzato statunitense e tra i più quotati e citati esperti del settore in ambito planetario, venerdì 26 settembre interverrà in video collegamento dagli Usa alla nona edizione di Fattore R, il Romagna Economic Forum che si terrà al Teatro Bonci. L’importante appuntamento (organizzato col sostegno della Regione Emilia-Romagna insieme ai promotori Camera di Commercio della Romagna, Camera di Commercio Ferrara Ravenna, Cesena Fiera, Bper Banca e il coinvolgimento delle organizzazioni imprenditoriali) è stato presentato ieri alla Biblioteca Malatestiana col sindaco Enzo Lattuca che ha fatto gli onori di casa: "In un contesto come quello attuale – ha commentato – nel quale i fatti delle ultime ore in relazione all’accordo sui dazi tra Stati Uniti e Unione Europea indicano come anche ragionare in termini di interessi di larghissima scala può non bastare, è essenziale andare oltre i campanilismi territoriali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Fattore R’. Le vie della crescita con il Premio Nobel. Daron Acemoglu