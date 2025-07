Faticanti torna alla Juventus Next Gen | è fatta per il centrocampista formula e dettagli dell’accordo con il Lecce

di Marco Baridon Faticanti torna nelle fila della Juventus Next Gen: è tutto fatto per il rientro in bianconero! Ecco come si è concretizzatala sua avventura 2.0.. Come appreso da , la Juventus ha praticamente definito in tutti aspetti il ritorno di Giacomo Faticanti alla Juventus Next Gen. Il centrocampista classe 2004 torna tra le fila del club bianconero in prestito con diritto di riscatto dal Lecce. L’ accordo con il club salentino è stato definito nelle ultime ore, confermando l’impegno della Juventus per riportare a Torino un talento già ben noto alla Seconda Squadra bianconera. Faticanti e la sua prima avventura con la Juventus Next Gen. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Faticanti torna alla Juventus Next Gen: è fatta per il centrocampista, formula e dettagli dell’accordo con il Lecce

