La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sulla vicenda della famiglia ebrea aggredita in un'area di sosta dell' autostrada Milano Laghi. Il reato ipotizzato è percosse aggravate dall' odio razziale. Gli agenti della Digos, che hanno già inviato una prima informativa all'aggiunto di Milano Eugenio Fusco, lavorano anche sulle immagini estrapolate dai video e sulle targhe delle auto. Padre e figlio francesi, che si trovavano in un autogrill a Lainate quando sono stati insultati e aggrediti, hanno denunciato l'episodio alla polizia stradale, senza però farsi refertare eventuali ferite. Per questo non si è potuto procedere per lesioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Famiglia ebrea aggredita, s'indaga per odio razziale

Famiglia ebrea aggredita e insultata in un'area di sosta nel milanese - Padre e figlio di 6 anni, francesi di religione ebraica, sono stati “aggrediti” e insultati in un’area di sosta dell'autostrada Milano Laghi perché indossavano la kippah.

Famiglia ebrea aggredita nel Milanese: "Assassini, tornate a casa" - "Assassini, tornate a casa vostra" e poi gli spintoni e anche i calci. E' stato aggredito così insieme al figlio di 6 anni, in un'area di sosta all'altezza di Lainate sull'autostrada Milano - Laghi un turista francese di religione ebraica, che viaggiava insieme alla famiglia, in un weekend milanese per fare visita alla figlia che vive nel capoluogo lombardo.

Famiglia ebrea aggredita in autogrill, il padre: "Preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore" - Parla Elie, 52 anni: "È partito tutto da un ragazzo alla cassa, poi si sono aggiunti gli altri. Una signora ha protetto il mio bambino"

