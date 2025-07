Famiglia ebrea aggredita in autogrill indagini per percosse aggravate dall’odio razziale

La Procura di Milano ha aperto un fascicolo sul caso della famiglia ebrea aggredita in un’area di sosta dell’ autostrada Milano-Laghi, all’altezza di Lainate. Il reato ipotizzato dai pm Ăš quello di percosse aggravate dall’odio razziale. La Digos ha giĂ inviato una prima informativa al procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco: gli agenti sono al lavoro sulle immagini estrapolate dai video e anche sulle targhe delle auto presenti nella stazione di servizio. «ODIO» Un padre e il figlio di sei anni sono stati aggrediti e picchiati in un autogrill a Lainate, vicino #Milano. I due, di nazionalitĂ francese, indossavano la kippah #28luglio @DanieleNahum pic. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Famiglia ebrea aggredita in autogrill, indagini per percosse aggravate dall’odio razziale

Famiglia ebrea aggredita in autogrill, il padre: "Preso a calci davanti a mio figlio, ha pianto per ore" - Parla Elie, 52 anni: "È partito tutto da un ragazzo alla cassa, poi si sono aggiunti gli altri. Una signora ha protetto il mio bambino"

