Max Verstappen correrà con la Red Bull anche nel 2026: il quattro volte Campione del Mondo F1, al momento terzo in classifica alle spalle degli ormai imprendibili Oscar Piastri e Lando Norris, non potrà esercitare una clausola prevista nel suo contratto per lasciare la scuderia austriaca. Era infatti previsto che il pilota olandese avrebbe potuto liberarsi in anticipo qualora si fosse trovato fuori dalla top-3 della graduatoria al momento della pausa estiva, situazione matematicamente certa alla vigilia del GP d’Ungheria. A ricordare questo scenario è stata la Gazzetta dello Sport. Alla vigilia dell’appuntamento di Budapest ci ha pensato Helmut Marko a mettere un punto fermo con una lapidaria dichiarazione rilasciata a Sky Germania: “ Posso confermare che Max Verstappen guiderà per la Red Bull nel 2026 “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, Max Verstappen resterà con Red Bull nel 2026. Lo scenario della clausola e la conferma di Marko