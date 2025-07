F1 i precedenti della Ferrari in Ungheria Sono anni di ‘vacche magre’ anche più che altrove…

Domenica 3 agosto 2025 si assisterà alla “classica estiva” del Mondiale di Formula 1. Il Circus sarà infatti di scena all’ Hungaroring, dove si disputerà la 40ma edizione iridata del Gran Premio d’Ungheria. L’appuntamento magiaro, entrato in calendario nel 1986, festeggia dunque una significativa pietra miliare. Il rapporto della Ferrari con la gara ungherese è stato a lungo buono, seppur eccezionale. In fin dei conti la McLaren ha vinto di più, anche in tempi recenti. Quantomeno, il Cavallino Rampante ha ottimi ricordi del tracciato edificato alle porte di Budapest. Qui è arrivata la certezza matematica di un Mondiale piloti (2001) e di tre Mondiali costruttori (2001, 2002, 2004). 🔗 Leggi su Oasport.it

