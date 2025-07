F1 Frederic Vasseur verso la conferma in Ferrari Vince la linea della continuità

Frederic Vasseur rimarrĂ team principal della Ferrari. Manca solo l’ufficialitĂ , ma la scuderia di Maranello ha fatto la sua scelta. Dopo tante voci e discussioni il futuro del manager francese sarĂ ancora legato al team emiliano. L’annuncio dovrebbe arrivare nelle prossime settimane ma, come ha rivelato Motorsport.com, tutto ormai è stato deciso (e avallato dai piloti). Una scelta che non è stata immediata, dato che fino a pochi giorni fa si parlava addirittura di un possibile cambio al vertice della scuderia. Dopo 3 anni senza grosse soddisfazioni, quindi, proseguirĂ il matrimonio tra Frederic Vasseur e la Ferrari. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - F1, Frederic Vasseur verso la conferma in Ferrari. Vince la linea della continuitĂ

F1, Frederic Vasseur: "La SF-25 non è a livello di quello che ci aspettavamo e sugli sviluppi…" - Appuntamento di casa per la Ferrari a Imola, sede del settimo appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito del Santerno, la Rossa spera di dare discontinuità ai brutti risultati del week end precedenti.

F1, Frederic Vasseur: "Abbiamo lavorato duro per massimizzare il potenziale della SF-25 a Imola" - Il circus della Formula Uno fa tappa a Imola questo weekend per il Gran Premio dell'Emilia-Romagna 2025, settimo appuntamento della stagione e primo atto di un trittico europeo che proseguirà poi a Montecarlo e a Barcellona.

F1, Frederic Vasseur non si nasconde: "Ci scusiamo coi tifosi. Non capiamo perchè non rendiamo con le gomme nuove" - Prova, come suo solito, a regalare qualche sorriso Frederic Vasseur al termine delle qualifiche del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, settimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025, ma oggi fa fatica anche lui.

F1 | Ferrari: Fred Vasseur verso la conferma - L'esame più importante del ciclo Vasseur sarà il 2026, la monoposto che scenderà in pista la prossima stagione sarà il prodotto dello staff tecnico voluto e modellato dal manager francese, la prima ...

Vasseur: "Ferrari conferma i progressi, ma la strada è ancora lunga" - Frédéric Vasseur , al termine del gran premio del Belgio , ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Ferrari , che si è confermata seconda forza del weekend nonostante le difficoltà em ...