Eyes of Wakanda

La nuova serie d’azione e avventura, prodotta in collaborazione con Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media, segue le imprese dei coraggiosi guerrieri wakandiani nel corso della storia. In questa avventura in giro per il mondo, gli eroi devono affrontare missioni pericolose per. 🔗 Leggi su Today.it

Eyes of Wakanda: prime immagini e dettagli sul plot della nuova serie animata Marvel - La serie animata ambientata nella nazione fittizia di Black Panther sarà una delle prossime ad approdare in streaming su Disney+ Grazie a Entertainment Weekly, possiamo dare un nuovo sguardo a Eyes of Wakanda, serie animata ambientata all'interno del Marvel Cinematic Universe.

Eyes of Wakanda, arrivano le prime immagine della serie animata MCU - La prossima serie animata della Marvel, Eyes of Wakanda, si prepara a immergersi in una narrazione di spionaggio, presentando al pubblico la versione Wakandiana di James Bond.

Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy - Eyes of Wakanda: Marvel Animation presenta il primo episodio a Annecy Annecy Animation Festival ha ospitato la premiere del primo episodio di Eyes of Wakanda, spin-off animato del franchise di Black Panther.

Disney+ ha anticipato l'uscita di Eyes of Wakanda, la serie che segue le avventure dei guerrieri wakandiani, svelando anche il cast vocale della versione originale.

Ad agosto su Disney+ arriverà Eyes of Wakanda, la miniserie Marvel animata che racconta le epiche missioni dei guerrieri wakandiani alla ricerca del Vibranio.