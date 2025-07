Eyes of Wakanda | I characters poster della nuova serie Marvel

Sono disponibili i characters poster italiani di Eyes of Wakanda, la nuova serie animata targata Marvel Animation. Dopo il lancio del trailer, e l’annuncio della nuova data di lancio su Disney+ il 1° agosto, la serie animata ambientata nell’universo cinematografico Marvel è tornata nuovamente protagonista sulle nostre pagine grazie al lancio dei sei speciali characters poster. Ricordiamo che Eyes of Wakanda è stata presentata ufficialmente in occasione dell’ultima edizione del Festival Internazionale dell’Animazione di Annecy, ed offre uno sguardo al passato dei mitici guerrieri del Wakanda, sotto la produzione del regista dei due live-action Black Panther, Ryan Coogler. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

