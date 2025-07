Ex Ilva, l’accordo sulla riconversione è in bilico dopo le dimissioni del sindaco di Taranto Piero Bitetti. Cosa sta succedendo in queste ore. Il futuro dell’ex Ilva è piĂą in bilico che mai dopo le dimissioni del primo cittadino Piero Bitetti, eletto solo due mesi fa a capo della coalizione di centrosinistra appoggiata dal presidente pugliese Michele Emiliano e dal Pd. (Ansa Foto) – notizie.com La situazione giĂ difficile delle ultime settimane rischia ora di complicarsi ulteriormente e al momento non è chiaro nĂ© se ci sarĂ lo stesso il consiglio comunale monotematico per discutere del futuro dell’impianto atteso per il 30 luglio, nĂ© il vertice al Mimit tra istituzioni locali e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, previsto per il 31 luglio. 🔗 Leggi su Notizie.com

Ex Ilva, Taranto senza sindaco e futuro in bilico: il caso "ambientalista" di Piero Bitetti