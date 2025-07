Ex Ilva sindacati venerdì a PChigi

17.25 La convocazione dei sindacati per un incontro a Palazzo Chigi venerdì 1° agosto per "un aggiornamento sulla situazione di Acciaierie d'Italia" è confermata. Lo riferiscono fonti sindacali. All'incontro sarà presente una delegazione del governo. Intanto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Urso, ha incontrato le imprese di Taranto. Il confronto,spiega in Mimit, in vista della definizione dell'Accordo di Programma interistituzionale prevista per giovedì.Sul tavolo 2 ipotesi di piano di decarbonizzazione. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it