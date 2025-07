Ex Ilva | si dimette Piero Bitetti sindaco di Taranto nel mirino degli ambientalisti

Il 28 luglio 2025, nel mezzo delle trattative per il futuro dell’ex Ilva, il sindaco di Taranto Piero?Bitetti ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, denunciando una condizione di “inagibilità politica” dovuta a minacce subite da parte di alcuni attivisti ambientalisti coinvolti nella vicenda ex?Ilva. Le dimissioni del sindaco di?Taranto Piero?Bitetti. Le dimissioni di Bitetti arrivano a poco più di un mese dall’elezioni dello scorso giugno, nei giorni scorsi il sindaco aveva convocato un incontro con comitati e associazioni per preparare il Consiglio comunale monotematico del 30 luglio e il vertice al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit) previsto per il 31 luglio sul piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ex Ilva: si dimette Piero Bitetti, sindaco di Taranto nel mirino degli ambientalisti

In questa notizia si parla di: sindaco - ilva - bitetti - taranto

