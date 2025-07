Ex Ilva si dimette il neo eletto sindaco di Taranto

Il sindaco di Taranto Piero Bitetti, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha consegnato le dimissioni dopo essere stato contestato da cittadini e associazioni all’esterno di Palazzo di cittĂ dopo un confronto sulla vicenda ex Ilva con rappresentanti di comitati e movimenti. Nella lettera di dimissioni – depositata all’Ufficio Protocollo – il primo cittadino denuncia una condizione di “inagibilitĂ politica”. Situazione che si è venuta a determinare anche a seguito di atteggiamenti ritenuti minacciosi da parte di alcuni attivisti. . 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Ex Ilva, si dimette il neo eletto sindaco di Taranto

In questa notizia si parla di: ilva - sindaco - dimette - eletto

Perché Bitetti, il nuovo sindaco di sinistra di Taranto, non è un guaio per Ilva - Taranto è la più grande città al ballottaggio, con i suoi 180 mila abitanti. In altri tempi, quando era anche la più importante città industriale del Mezzogiorno, il risultato avrebbe interessato l.

Il futuro di Ilva appeso al nuovo sindaco - In fuga gli investitori esteri e italiani di fronte all'ostruzionismo di magistrati ed enti locali. Solo dopo l'elezione del primo cittadino di Taranto conosceremo il destino del gruppo acciaiero

Tavolo ex Ilva al Comune, Casartigiani: «Bene l’iniziativa del sindaco. Ora coinvolgere tutta la città e varare una legge speciale per Taranto» - Tarantini Time Quotidiano La provincia ionica necessita dell’istituzione urgente di una Legge Speciale per Taranto, ovvero un provvedimento straordinario che fornisca strumenti concreti per il mantenimento economico e sociale della città nella fase di transizione.

Ex Ilva, si dimette sindaco di #Taranto Piero Bitetti di centrosinistra eletto due mesi fa. La decisione dopo l’assedio in Comune degli ambientalisti. Tamburi in piazza Vai su X

EX ILVA, SI DIMETTE IL SINDACO DI TARANTO PIERO BITETTI, ELETTO IL MESE SCORSO La decisone l’ha presa al termine di un incontro con le Associazioni di ambientalisti sul futuro del centro siderurgico e sul Piano di decarbonizzazione proposto Vai su Facebook

Taranto, si dimette il sindaco Bitetti. Era stato eletto meno di due mesi fa; Ex Ilva, si dimette il neo eletto sindaco di Taranto; Taranto, il sindaco Bitetti eletto due mesi fa si dimette per “inagibilità politica” dopo le proteste sull’ex Ilva.

Ex Ilva, si dimette il neo eletto sindaco di Taranto - Contestato su ex Ilva, il sindaco di Taranto si dimette per “inagibilità politica” ... Da panorama.it

Assedio degli ambientalisti anti-Ilva a Taranto. Il sindaco Bitetti si dimette - La vicenda dell'ex Ilva di Taranto legata all'accordo istituzionale di programma sulla decarbonizzazione della fabbrica, è ancora più in bilico dopo le dimissioni, avvenute ieri sera, del sindac ... Riporta msn.com