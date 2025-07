Ex Ilva Salis | Opportuno essere cauti specie dopo le dimissioni del sindaco di Taranto

La sindaca Silvia Salis, in consiglio comunale, ha risposto alla capogruppo di FdI, Alessandra Bianchi, che aveva contestato la scelta della maggioranza di centrosinistra di non discutere oggi in aula del futuro dell'ex Ilva. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, Salis: “Opportuno essere cauti, specie dopo le dimissioni del sindaco di Taranto”

Ex Ilva, Salis: "Opportuno essere cauti, specie dopo le dimissioni del sindaco di Taranto"; Ex Ilva, la sindaca Salis: "Inopportuno esprimersi sul forno elettrico vista la situazione di Taranto"

