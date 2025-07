Ex Ilva e forno elettrico Salis prende tempo | Aspettiamo di vedere cosa succede a Taranto

Qual è la posizione della giunta di Genova sull'ipotesi di un forno elettrico all'ex Ilva? Dopo il “terremoto” a Taranto, con le dimissioni del sindaco Piero Bitetti, la prima cittadina Silvia Salis prende tempo: “Questa evoluzione repentina degli eventi rimanda a più avanti qualsiasi tipo di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

