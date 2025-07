Ex Ilva Calenda | Taranto ormai è chiusa resta da capire quanto soldi ci rimetteremo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 29 luglio 2025 "Dopo che abbiamo cacciato il pi√Ļ grande investitore al mondo sull'acciaio, un investitore che aveva un contratto blindato per 4 miliardi con un piano ambientale da 1,8 miliardi, Taranto √® chiusa. Al di l√† dei proclami di Urso, lo stesso che diceva che avremmo prodotto 1 milione di macchine mentre ne abbiamo fatte solo 400mila, dobbiamo solo capire quanto tempo ci vorr√† e quanti soldi ci mettiamo sopra. Poi resteranno 15 miliardi di bonifiche da fare. Il tutto perch√© questo √® un Paese che ogni volta non si assume la proprie responsabilit√†. Taranto la vogliono chiusa i sindacati, la magistratura, l'autorit√† locale e persino l'autorit√† nazionale. 🔗 Leggi su Open.online

