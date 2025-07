Ex Gkn | consorzio industriale è nato Giani | Responsabilità verso lavoratori e territorio

"La firma di ieri è stata un passaggio importante per la Toscana e per la piana fiorentina. Con la nascita del Consorzio per l'area ex Gkn dimostriamo che le istituzioni sanno fare squadra e sanno dare risposte concrete ai lavoratori e al territorio" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Ex Gkn: consorzio industriale è nato. Giani: “ResponsabilitĂ verso lavoratori e territorio”

Si è concluso oggi pomeriggio, nella suggestiva cornice del castello di #Gaeta, il primo corso di alta formazione promosso dal Consorzio Industriale in collaborazione con l'Università degli studi di #Cassino e del #Lazio

Lavoro, costituito il Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina - Presente per la Città Metropolitana di Firenze il consigliere delegato Nicola Armentano, che ha sottolineato: " Parte un percorso che potrà ridare futuro a un territorio e garantire occupazione. Da 055firenze.it

Ex Gkn: nasce il consorzio industriale - (Lavoro) È stato sottoscritto a Firenze l'atto costitutivo che segna la nascita del Consorzio di sviluppo industriale della Piana fiorentina: ne saranno soci la Regione Toscana al 70%, la città metrop ... Scrive ilmanifesto.it