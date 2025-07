Evaso dal Beccaria | il 17enne è ancora in fuga I sindacati | Quattro agenti a sorvegliare 60-70 detenuti

Milano, 28 luglio 2025 – Ore 12.55 del 17 luglio, viale Monza angolo Vipacco, due passi dalla fermata Villa San Giovanni della linea rossa del metrò. Due ragazzi bloccano un uomo sul marciapiedi e gli strappano la catenina d’oro dal collo. Un passante nota la scena e interviene, ma uno dei rapinatori ne fiacca la reazione con lo spray al peperoncino. L’altro resta lucido e riprende gli aggressori con il suo smartphone. Le immagini finiscono in mano agli agenti delle Volanti, che proprio grazie ai frame registrati col cellulare riescono a intercettare i giovanissimi nordafricani in via Padova: uno scappa a piedi; l’altro prova a fare lo stesso usando un monopattino elettronico, ma viene preso in viale Lombardia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

