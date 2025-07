Ethan Hawke mezzo calvo e invecchiato nel trailer di Blue Moon il nuovo film di Richard Linklater

Nel nuovo film di Richard Linklater, Ethan Hawke interpreta il paroliere Lorenz Hart in una struggente notte tra arte e tormenti personali, sullo sfondo della prima di Oklahoma! nel cuore di New York. Ethan Hawke e Richard Linklater tornano a lavorare insieme nel malinconico dramma da camera Blue Moon, presentato da Sony Pictures Classics. Il film, ambientato nel 1943 nella New York del teatro, vede Hawke nel ruolo di Lorenz Hart, celebre paroliere americano, mentre affronta la solitudine e il peso del proprio passato durante una notte piena di tensioni emotive e artistiche. Il nuovo progetto conferma la storica intesa tra Hawke e Linklater, già protagonisti di film come Prima dell'alba e Boyhood. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Ethan Hawke mezzo calvo e invecchiato nel trailer di Blue Moon, il nuovo film di Richard Linklater

