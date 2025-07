Eternity | trailer del nuovo film A24 svela il triangolo amoroso tra Elizabeth Olsen Callum Turner e Miles Teller

È stato pubblicato il trailer di Eternity. Il film, prodotto dalla A24, è descritto come una commedia fantasy. È ambientato nell’aldilà, dove le anime appena formate hanno una settimana di tempo per decidere dove trascorrere l’eternità. Questo mette in una situazione difficile Joan, uno spirito che deve scegliere tra il suo compagno di lunga data e il suo primo amore. Joan è interpretata da Elizabeth Olsen, già vista in WandaVision. I suoi due potenziali compagni sono Callum Turner e Miles Teller, con un cast di supporto che include Da’Vine Joy Randolph, Betty Buckley, John Early e Jeff Sanca. 🔗 Leggi su Cinefilos.it