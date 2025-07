Estate sicura focus sui locali Doppio vertice in Prefettura

Resta centrale per questa stagione estiva il tema della sicurezza nella provincia d Latina. E proprio sul tema della sicurezza urbana e della tutela degli esercizi commerciali si sono tenute due riunioni oggi in Prefettura, presiedute dalla prefetta Vittoria Ciaramella e alle quali hanno preso. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: prefettura - estate - sicura - focus

Ponte, Salvini dopo il vertice in Prefettura: "Lavori in estate, potenziati al massimo i controlli antimafia" - "Il Ponte si può fare, sta in piedi e inizieremo a costruirlo entro l'estate". Lo ha detto Matteo Salvini al termine del vertice in Prefettura tenutosi stamane.

Controlli rafforzati nei luoghi della movida, il nuovo piano della Prefettura per l'estate 2025 - Più agenti in strada contro la movida selvaggia. Si è svolta ieri, presso il Palazzo del Governo di Messina, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Cosima Di Stani cui hanno partecipato, oltre al Questore e ai Comandanti Provinciali.

Vertice in prefettura sul dissalatore mobile a Porto Empedocle, Carmina: “Non sarà operativo entro l'estate” - Dopo un tavolo tecnico in prefettura dedicato ai dissalatori di Porto Empedocle, quello mobile in fase dei realizzazione e quello dismesso, la deputata nazionale Ida Carmina ha illustrato i punti chiave dell’incontro, ringraziando il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, per la celerità con.

Educare oggi gli imprenditori di domani: “ Summer Camp 2025” @we_do.academy è una realtà attiva nella formazione giovanile con focus sullo sviluppo della mentalità imprenditoriale tra i 10 e i 20 anni. l’Italia è tra i Paesi europei con la più bassa Vai su Facebook

Estate sicura, focus sui locali. Doppio vertice in Prefettura; Focus su sicurezza stradale e incidentalità , riunione in prefettura ad Arezzo; Monza e l’estate: in Prefettura l’incontro perché non sia “malamovida”.

“Un’estate sicura passa dai fatti, non dalle polemiche” – Simiani: avanti con i controlli sugli autobus - Il deputato Pd ringrazia le Forze dell’Ordine e rilancia: “Più risorse per prevenzione, educazione e giovani. Scrive msn.com

Movida sicura, siglato accordo in prefettura ad Ascoli - Movida sicura, siglato accordo in prefettura ad Ascoli La firma in Prefettura, presenti associazioni di categoria ASCOLI PICENO, 16 maggio 2025, 11:06 Redazione ANSA - Segnala ansa.it