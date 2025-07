Estate 2025 nel Lazio | guida alle migliori spiagge e al mare più bello

Tra qualche mese sarĂ estate e c’è chi sta giĂ organizzando le vacanze 2025. Qualcuno preferisce fare viaggi extra-continentali, qualcun altro visitare capitali europee e altri non rinunciano al mare, in totale relax e tranquillitĂ . Nel Lazio vi sono molte spiagge che rientrano nella guida delle migliori 2025, scopriamo insieme quali sono. Migliori spiagge nel Lazio 2025. L’Arpa, Agenzia regionale per la protezione ambientale, ha realizzato una classifica sulle migliori spiagge 2025 e in tale contesto il 91% dei campioni analizzati presentano delle acque di livello eccellente. Soltanto il 7% sono classificate come buone e l’1% scarsa. 🔗 Leggi su Funweek.it