EssilorLuxottica ricavi al +7,3% | Guidiamo la trasformazione tech

"Abbiamo chiuso un primo semestre solido, con ricavi in crescita in tutte le aree geografiche e in tutti i business. Un risultato che conferma la qualità del nostro percorso anche in un contesto volatile e in linea con gli obiettivi di lungo periodo". Così Francesco Milleri, presidente e ad, e Paul du Saillant, vice ad di EssilorLuxottica commentano i conti delle semestrale presentati ieri. "Stiamo aprendo la strada a una trasformazione profonda del settore, poiché l‘occhiale diventerà sempre più una piattaforma tecnologica dove intelligenza artificiale, sensoristica e soluzioni medicali digitali permetteranno a tutti di accedere a nuove possibilità ed esprimere il proprio potenziale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

