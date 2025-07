Esposito Inter il Cagliari può ancora provarci? Nonostante Kilicsoy i sardi restano in corsa per Sebastiano

Esposito Inter, Cagliari ancora in corsa per Sebastiano nonostante l’acquisto di Kilicsoy nel reparto offensivo. I nerazzurri sperano. L’ Inter continua a muoversi sul mercato con un obiettivo ben chiaro: sbloccare le cessioni per finanziare gli acquisti, in particolare l’assalto ad Ademola Lookman e al difensore Giovanni Leoni. In questo contesto, la possibile partenza di Sebastiano Esposito rappresenta una chiave importante per fare cassa. Secondo L’Unione Sarda, il Cagliari considera Esposito l’obiettivo primario per l’attacco, nonostante la trattativa parallela per Semih K?l?çsoy, giovane talento turco del Besiktas. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Esposito Inter, il Cagliari può ancora provarci? Nonostante Kilicsoy i sardi restano in corsa per Sebastiano

