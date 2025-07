I profumi repellenti per zanzare sono diventati un argomento virale, soprattutto da quando i social – TikTok in testa – hanno iniziato a raccontare storie di fragranze che, invece di sedurre, attirano sciami di insetti. Il profumo è attrazione, certo. Ma cosa succede se invece di sguardi, attira. vespe, mosche o api? Questa estate, le fragranze più popolari indulgono in note dolci, zuccherine e cremose (i cosiddetti gourmand ). Ma deliziose per chi, esattamente? Secondo alcune testimonianze online, proprio queste fragranze molto “appetibili” sembrano trasformarci in bersagli ambulanti per gli insetti. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Esistono davvero profumi repellenti per zanzare?