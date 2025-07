Esenzioni nell’accordo USA-UE sui dazi al 15% | cosa significano e quali prodotti Made in Italy potrebbero essere interessati?

L’accordo ha evitato tariffe ancora piĂą pesanti e garantisce alcune tutele mirate per prodotti di punta dell’export europeo ed italiano. Tuttavia, la situazione rimane fluida e solo il tempo dirĂ quali eccellenze del Made in Italy potranno consolidare la loro presenza negli USA senza l’applicazione dei dazi del 15% L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Esenzioni nell’accordo USA-UE sui dazi al 15%: cosa significano e quali prodotti “Made in Italy” potrebbero essere interessati?

In questa notizia si parla di: accordo - dazi - esenzioni - cosa

Stop ai dazi dopo l’accordo Usa-Cina, firmata la tregua - Durante le trattative sui dazi doganali tenutesi tra Cina e Stati Uniti in Svizzera, i due Pasi si sono accordati per una sospensione delle tariffe che si erano imposti reciprocamente nella recente escalation della guerra commerciale voluta da Donald Trump.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Accordo Usa-Cina: dazi ridotti per 90 giorni. Xi: “Non ci sono vincitori in una guerra commerciale” - Stati Uniti e Cina hanno raggiunto un accordo per ridurre – almeno temporaneamente – i reciproci dazi doganali aggiuntivi imposti nell’ultimo mese.

#Dazi Un commento all'accordo arriva anche dalla premier: “Bisognerà studiare i dettagli dell’accordo e verificare le possibili esenzioni”. Giorgia #Meloni è ad Addis Abeba, dove co-presiede il summit Onu sulla sicurezza alimentare. L'inviata #GR1 Federica I Vai su X

L’accordo commerciale tra Stati Uniti e UE introduce dazi generalizzati del 15% su molti prodotti europei, colpendo in pieno anche le esportazioni italiane. Mentre alcuni settori si salvano grazie a esenzioni o riduzioni mirate, per altri, dall’alimentare alla farma Vai su Facebook

Dazi Usa al 15% su auto, farmaci e chip. Casa Bianca: Ue non tasserà reti digitali e investirà 600 miliardi; Parigi boccia l'intesa: L'UE sottomessa agli Usa. Rivolta all'Europarlamento: Un disastro - Le reazioni della politica italiana: la maggioranza difende l'intesa con molti distinguo, l'opposizione attacca; I dazi al 15%, lo sconto sull’auto, l’incognita farmaci: cosa c’è nell’accordo tra Europa e Usa.

Dazi, che futuro c’è per il Made in Italy? Dal vino ai farmaci, cosa deve fare ogni settore per sopravvivere all’accordo - Una bottiglia di vino rischia di passare, nei ristoranti americani da 11 a 60 euro. Scrive msn.com

Dazi, da aliquote a investimenti: cosa prevede accordo Usa-Ue. Meloni: "Definire dettagli" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Dazi, da aliquote a investimenti: cosa prevede accordo Usa- Lo riporta tg24.sky.it