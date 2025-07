Escursionista scivola dal sentiero fa un volo di 20 metri e si aggrappa all' erba Il marito prova a salvarla ma lei precipita nel vuoto e muore

TRENTO - Tragedia in montagna: una turista norvegese di 65 anni scivola durante un'escursione lungo il «Sentiero delle Grotte» e muore sotto gli occhi della figlia, del cognato e. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Escursionista scivola dal sentiero, fa un volo di 20 metri e si aggrappa all'erba. Il marito prova a salvarla ma lei precipita nel vuoto e muore

In questa notizia si parla di: scivola - sentiero - escursionista - volo

Scivola lungo un sentiero in Val d’Ancogno e precipita per 60 metri: morto l’ex ortopedico Giangiuseppe Verlato - Giangiuseppe Verlato è deceduto nel pomeriggio del 17 maggio dopo essere precipitato per 60 metri in Val d'Ancogno (Bergamo).

Scivola lungo il Sentiero degli Dei e resta bloccato: salvato 75enne - Oggi pomeriggio, il Soccorso Alpino e Speleologico della Campania CNSAS è intervenuto, insieme all'Elisoccorso 118 di Salerno, per salvare un escursionista infortunatosi sul Sentiero degli Dèi.

Scivola sul sentiero, muore dopo la scalata - La donna, 32 anni, aveva appena concluso l’arrampicata con due amici sulla parete del Monte Titano (video Migliorini)

«Fuori di sé per un sentiero sbagliato»: turista aggredisce un cameriere e rompe la porta del Rifugio Pisciadù. A parlare è Renato Costa, storico gestore del Rifugio Franco Cavazza al Pisciadù, incastonato a 2.587 metri nel cuore del Gruppo del Sella, in uno d Vai su Facebook

Escursionista scivola dal sentiero, fa un volo di 20 metri e si aggrappa all'erba. Il marito prova a salvarla ma lei precipita nel vuoto...; Escursionista scivola dal sentiero, fa un volo di 20 metri e si aggrappa all'erba. Il marito prova a salvarla ma lei precipita nel vuoto...; Escursionista scivola sul sentiero sulle Prealpi Giulie e precipita: morta dopo un volo di 50 metri.

Escursionista scivola dal sentiero, fa un volo di 20 metri e si aggrappa all'erba. Il marito prova a salvarla ma lei precipita nel vuoto e muore - Tragedia in montagna: una turista norvegese di 65 anni scivola durante un'escursione lungo il «Sentiero delle Grotte» e muore ... Si legge su msn.com

Scivola dal sentiero e cade per 80 metri: morta una turista 65enne in Trentino - Leggi ... informazione.it scrive