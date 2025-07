escursioni lezioni di yoga e giochi per i bimbi

Escursioni, camminate spirituali, yoga, incontri con l’anima e poi riconoscimenti guidati di piante ed erbe spontanee e laboratori rivolti ai bambini (che all’Arum entrano gratuitamente, fino ai 14 anni). C’è uno spudorato e sempre più necessario avvicinamento alla natura in questo "Orsigna Arum Festival", che è poi la parte più consistente di programma pensata per incontrare la richiesta di chi ama camminare, conoscere, ascoltare sé stesso e l’ambiente. Tra le tante iniziative, le camminate di Sconfinatamente Yoga, le passeggiate per "conoscere i nostri boschi per proteggerli e occuparsi di loro", le escursioni verso il Rifugio di Porta Franca, il celeberrimo albero con gli occhi di Tiziano Terzani, le vie della castagna e del carbone, il laboratorio movimenti e danze sacre, dialoghi sull’alimentazione e non solo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

