Escalation di episodi violenti a Salerno | il Prefetto convoca il Comitato per l' Ordine e la Sicurezza e rafforza i controlli

Riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica: il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha disposto, nell’ambito del piano coordinato di controllo del territorio, un’ulteriore intensificazione dei servizi di vigilanza, in particolare nel centro storico della città di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Salerno, allarme incendi e fuochi illegali: Iannelli incontra il Prefetto - Dopo gli ultimi episodi legati all’uso indiscriminato di fuochi d’artificio e all’innesco di incendi in zone sensibili del territorio provinciale, il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Salerno, Arturo Iannelli, ha incontrato il Prefetto Francesco Esposito.

Tre episodi di violenza in pieno giorno a Salerno: il sindaco ringrazia la Municipale e Celano scrive al Prefetto - Salerno sotto assedio: nel giro di poche ore, questa mattina, ben tre episodi di violenza dal centro alla zona orientale della città.

Sicurezza a Salerno: prefetto dispone intensificazione dei servizi di vigilanza - Dopo aver riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica il Prefetto di Salerno Francesco Esposito ha disposto, nell’ambito del piano coordinatodi controllo del territorio, ... Da msn.com

Angri, rissa in Corso Italia: vertice in Prefettura, si pensa a Daspo ... - Questo l'esito dell'incontro tenuto questa mattina, a Salerno, presso la prefettura, durante una riunione straordinaria del comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico. ilmattino.it scrive