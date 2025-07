Erika Ferini Strambi il giallo della morte della manager 53enne | disposti nuovi esami

Il cellulare sparito insieme alla borsetta della donna. E il mistero degli slip trovati accanto al corpo, nel campo dove lo scorso 17 luglio è stato rinvenuto il corpo senza vita di Erika Ferini Strambi, manager milanese di 53 anni, con un lavoro nell'ufficio risorse umane di Essilor Luxottica. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: erika - ferini - strambi - manager

Erika Ferini Strambi, il corpo senza vita trovato semisvestito: è caccia a borsa e cellulare - Milano – Il cadavere semisvestito. Una scarpa ancora agganciata a un piede, l’altra sfilata e ritrovata a pochi centimetri.

Il giallo di Erika Ferini Strambi, trovata morta in un campo: si taglia l’erba per cercare telefono e borsa scomparsi - Milano – È stata fissata per venerdì l’autopsia sul corpo di Erika Ferini Strambi, la cinquantatreenne impiegata di Luxottica scomparsa nella notte tra sabato 5 e domenica 6 luglio e ritrovata senza vita in una piantagione di mais a Pantigliate una settimana fa.

Pantigliate, tutti i misteri sulla morte di Erika Ferini Strambi. C’era qualcuno con la 53enne appassionata di karaoke? - Milano, 26 luglio 2025 – Le tre costole rotte sono compatibili con un impatto col volante della Mini Cooper e rafforzano l’ipotesi che quella notte Erika Ferini Strambi abbia avuto un incidente nelle campagne di Pantigliate.

Erika Ferini Strambi, com'è morta la manager di Luxottica? Le prime risposte dell'autopsia https://ift.tt/dOKAxJ7 Vai su X

Il suo manager dovrà individuare delle figure valide professionalmente ma anche dal punto di vista umano, come richiesto proprio dal tennista numero 1 al mondo Vai su Facebook

Erika Ferini Strambi, sentito un amico della manager di Luxottica. Il giallo degli slip; Erika Ferini Strambi, il giallo della morte della manager 53enne: disposti nuovi esami; Come è morta Erika Ferini Strambi, i primi risultati dell'autopsia sul corpo della 53enne.

Erika Ferini Strambi, sentito un amico della manager di Luxottica. Il giallo degli slip - Continuano le indagini sul caso della manager di Luxottica, anche se al momento l'ipotesi più plausibile è che sia stato un incidente. Lo riporta msn.com

Il mistero di Erika Ferini Strambi: l’incidente e il nodo degli slip ripiegati - Approfondimenti sui tessuti a caccia di risposte ... Segnala msn.com