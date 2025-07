Ercolano piange Giovanni fatale lo schianto con lo scooter | lascia 2 bambini

Si chiama Giovanni Boccarusso, il giovane di 27 anni deceduto in ospedale dopo lo schianto in scooter avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in corso Italia a Ercolano. Giovanni era passeggero di uno scooter Honda SH guidato da un amico 26enne, anche lui di Ercolano, rimasto ferito lievemente. Ercolano piange Giovanni, fatale lo schianto con . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Ercolano piange Giovanni, fatale lo schianto con lo scooter: lascia 2 bambini

Incidente mortale a ercolano, 27enne perde la vita in uno scontro con auto sul corso italia - A Ercolano, la morte di Giovanni Boccarusso in un incidente stradale su corso Italia riaccende l’allarme sicurezza nel napoletano; indagini della procura di Torre Annunziata e interventi delle autorit ... Segnala gaeta.it

Ercolano, indagine sulla morte del giovane padre Giovanni Boccarusso - L'alta velocità la causa dell'incidente: il magistrato valuta la posizione dell'amico ferito xche conduceva lo scooter #vittimedellastrada ... Scrive cronachedellacampania.it