Epatite C dal 2022 a Ferrara individuati 84 positivi asintomatici attraverso il test

"Dal 2022 a oggi, a Ferrara, le persone invitate a eseguire lo screening sono state oltre 99.200 e l'adesione si attesta tra i primi posti in Regione". A intervenire in materia di epatite C è Caterina Palmonari, direttrice della Unità operativa ‘Screening oncologici’ dell'Ausl.Iscriviti al canale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: epatite - ferrara - individuati - positivi

Epatite C, dal 2022 a Ferrara individuati 84 positivi asintomatici attraverso il test; Epatite C, la Regione conferma lo screening gratuito anche per il 2024.

Epatite C. In Emilia-Romagna screening su quasi 500mila persone in 2 anni, poco più di mille i positivi - Romagna screening su quasi 500mila persone in 2 anni, poco più di mille i positivi Gli infetti sono circa 1 su mille rispetto alla popolazione generale: “Inferiore alle attese, ma ... Riporta informazione.it

Screening E-R per l’epatite C: identificati 1.032 casi positivi nel campione - Oltre cinquecentomila cittadini si sono sottoposti al test gratuito per l’epatite C nell’ambito della campagna di screening promossa dalla Regione Emilia- Secondo informazione.it