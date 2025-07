Enti pubblici e rischi informatici

Razzante* Le minacce informatiche sono in costante aumento. Phishing, ransomware e furti di credenziali sono solo alcune delle sfide quotidiane della cybersicurezza. Nel 2024 sono stati registrati 756 attacchi informatici contro le pubbliche amministrazioni italiane, oltre la metà dei quali dovuti a errori umani. Questo dato evidenzia l’urgenza di rafforzare la formazione e la consapevolezza del personale, per proteggere non solo le infrastrutture pubbliche ma anche i dati e i servizi essenziali per i cittadini. La Lombardia è tra le regioni maggiormente colpite. Infatti, oltre il 53% dei crimini informatici a livello nazionale avviene proprio in questo territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Enti pubblici e rischi informatici

