"Entro il 2035, l’utile operativo generato" dalle attività green di Eni "eguaglierà quello proveniente da petrolio e gas, mentre nel 2040 sarà maggiore": a dirlo Claudio Descalzi, ad di Eni, al Financial Times in un articolo in cui si segnala come quella del colosso sulle due nuove società , Plenitude e Enilive, sia "una scommessa audace che contrasta con il ritiro dalle energie rinnovabili da parte di Shell e BP dopo risultati poco brillanti". "Credo che la crescita sia importante, ma che si possa anche creare una bolla. Per crescere, bisogna investire ma il flusso di cassa libero è sempre negativo", ha spiegato Descalzi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Eni, Descalzi: "Green e gas, utili pari nel 2035"