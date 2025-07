empire of the sun rock visionario al carroponte

Benvenuti nel mondo alla fine del mondo degli Empire Of The Sun. Era da prima della pandemia che l’elettro-duo australiano, in concerto stasera al Carroponte non incrociava latitudini europee. Una sorpresa per il pubblico milanese visto lo slancio visionario che caratterizza, soprattutto per quel che riguarda costumi e scenografie, le performance di Luke Steele e Nick Littlemore. Dopo aver rifiutato parentele con l’omonimo romanzo di JG Ballard e il film di Steven Spielberg in quanto "il nome ha a che fare piuttosto col legame tra le civiltĂ del passato e il culto del sole", gli Empire Of The Sun dicono di essersi ispirati per quel che riguarda l’aspetto visivo al film di Alejandro Jodorowsky “La montagna sacra” coniugando così il repertorio dei loro quattro album, tra cui spiccano brani come l’iniziale “Change”, “Walking on a dream”, “We are the people” o “Standing on the shore”, con un immaginario in bilico tra psicologia, spiritualitĂ ed esoterismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

