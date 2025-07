Emma Thompson nelle prime immagini di Down Cemetery Road

Apple TV+ ha svelato le prime immagini di “ Down Cemetery Road ”, l’attesissimo nuovo thriller con protagonista e produttrice esecutiva Emma Thompson (“Ragione e sentimento”), vincitrice di un Oscar®, un BAFTA, un Golden Globe e un Emmy, insieme a Ruth Wilson (“Luther”), vincitrice di un Golden Globe e di due Olivier Award. La serie farĂ il suo debutto su Apple TV+ il 29 ottobre con i primi due episodi degli otto totali, seguiti da nuovi episodi ogni mercoledì fino al 10 dicembre. Quando una casa esplode in un tranquillo sobborgo di Oxford e una ragazza scompare, la vicina Sarah Tucker (Wilson), ossessionata dall’idea di trovarla, chiede aiuto all’investigatrice privata ZoĂ« Boehm (Thompson). 🔗 Leggi su Cinefilos.it

