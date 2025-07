Emiliano va in tilt su Ilva e rinnega se stesso

" Nessuno mi ha mai chiesto di chiudere Ilva, altrimenti l’avrei fatto ”, ha detto Michele Emiliano. Sembra incredibile, visto che per dieci anni ha fatto della guerra al siderurgico. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Emiliano va in tilt su Ilva e rinnega se stesso

In questa notizia si parla di: emiliano - ilva - tilt - rinnega

Dramma Ilva ridotto a farsa da Emiliano: «Acquedotto pugliese la può salvare» - La sparata: «Il gruppo parteciperebbe alla nazionalizzazione» Tavolo di Adolfo Urso. Promette 5.000 nuovi posti di lavoro a Taranto.

Emiliano, escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi - "Lo escludo categoricamente". Risponde così il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a una domanda sulla possibilità di arrivare oggi a un'intesa sull'accordo di programma sull' ex Ilva per la nuova autorizzazione ambientale e sanitaria Aia, al suo arrivo al ministero delle Imprese dove il ministro Adolfo Urso ha convocato un incontro a oltranza del governo con gli enti locali.

Ex Ilva, le cinque domande di Urso i due scenari di Emiliano - Il Mimit ritiene centrali rigassificatore e dissalatore, gli amministratori locali tentennano The post Ex Ilva, le cinque domande di Urso i due scenari di Emiliano appeared first on L'IdentitĂ .

Emiliano va in tilt su Ilva e rinnega se stesso.

Emiliano: "Escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi" - RaiNews - Emiliano: "Escludo categoricamente intesa per ex Ilva oggi" Il presidente della Regione al vertice con le istituzioni locali convocato dal ministro Urso sull'Accordo di Programma ... Da rainews.it

Ex Ilva: Emiliano, ipotesi accordo senza esprimersi su nave - Ex Ilva: Emiliano, ipotesi accordo senza esprimersi su nave È inutile litigare sul rigassificatore, indicare fabbisogno. Lo riporta quotidiano.net