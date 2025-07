Emerson Royal chiama Ancelotti! Il suo messaggio al ct del Brasile

Dopo la terribile esperienza con la maglia del Milan, Emerson Royal è stato presentato alla stampa brasiliana come nuovo acquisto del Flamengo. Il terzino ex Tottenham non ha nascosto la sua ambizione di tornare in Nazionale, lanciando un chiaro messaggio ad Ancelotti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Emerson Royal chiama... Ancelotti! Il suo messaggio al ct del Brasile

In questa notizia si parla di: emerson - royal - ancelotti - messaggio

Milan, Emerson Royal è un intrigo internazionale: intesa con il Besiktas, poi irrompe il Flamengo e cambia tutto - 2025-07-23 20:46:00 Fermi tutti! Succede di tutto nel giro di poche ore per il terzino brasiliano: quando sembra a un passo dal Besiktas, irrompe il Flamengo e cambia tutto Emerson Royal diventa un caso internazionale tra Italia, Turchia e Brasile: quando tutto sembra fatto con il Besiktas, l’irruzione del Flamengo stravolge la situazione.

Emerson Royal fa felice la Roma: i giallorossi sbloccano la trattativa - Emerson Royal lascia il Milan e fa felice la Roma: la cessione del brasiliano sblocca la trattativa per i giallorossi.

Dalla Spagna: “Emerson Royal vuole tornare al Betis”. Le ultime news - Il difensore del Milan, Emerson Royal, ha avuto contatti col Real Betis e potrebbe lasciare il Diavolo in estate.

Emerson Royal chiama... Ancelotti! Il suo messaggio al ct del Brasile; Il Real saluta Ancelotti: 'Per sempre in famiglia'; Emerson Royal va al Flamengo per convincere Ancelotti. E sbloccare Wesley alla Roma.

Milan, Emerson Royal saluta la società con un messaggio social - L'ormai ex terzino del Milan Emerson Royal ha salutato la società rossonera con un messaggio tramite il suo profilo Instagram ... Come scrive msn.com

Emerson Royal al Flamengo: arriva il comunicato ufficiale anche del Milan. Il brasiliano saluta dopo un anno - Emerson Royal, la cessione al Flamengo è confermata ufficialmente anche dal Milan: c’è il comunicato dei rossoneri Si chiude un capitolo e se ne apre un altro per Emerson Royal. Si legge su milannews24.com