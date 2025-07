La diffusione del virus West Nile in Italia ha sollevato preoccupazioni, con un aumento dei casi e dei decessi che ha portato il totale delle vittime a sei dall’inizio dell’anno. La situazione richiede attenzione, sebbene gli esperti invitino alla cautela piuttosto che all’allarme generalizzato. Un virus che si espande. Il virus West Nile, noto per la sua trasmissione tramite zanzare, ha mostrato una marcata espansione geografica in Italia. Se in passato la Pianura Padana rappresentava l’area più colpita, ora si riscontra una nuova distribuzione dei focolai, con la comparsa di nuovi casi nel centro-sud, in particolare nel Lazio (Anzio e Latina) e in Campania. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Emergenza West Nile in Italia, un altro morto! Quando compaiono i primi sintomi dopo la puntura