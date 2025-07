Emergenza idrica stop all’acqua nelle ore notturne | disagi in arrivo per gli irpini e i residenti

Alto Calore Servizi S.p.A. informa che, a seguito di una significativa riduzione dell’approvvigionamento dai gruppi sorgentizi, sarĂ necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi che alimentano i comuni di Montefredane (limitatamente alla frazione Arcella), Prata di Principato Ultra e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: emergenza - idrica - stop - acqua

Webuild, infrastrutture contro l’emergenza idrica globale - ROMA (ITALPRESS) – Promuovere la lotta all’emergenza idrica in Italia e nel mondo, dimostrando come le sfide ambientali come la scarsità di acqua possano essere trasformate in opportunità per la vita quotidiana.

Emergenza idrica nel comune di Apice: il sindaco Pepe chiede interventi urgenti - Tempo di lettura: 2 minuti Il Comune di Apice è alle prese con una grave emergenza idrica che sta mettendo a dura prova la tenuta del territorio, delle aziende agricole e della popolazione.

Webuild pronta a investire 900 milioni per impianti di dissalazione in Sicilia: soluzione "pro bono" all'emergenza idrica - Webuild è pronta a realizzare " pro bono " (un'attività svolta volontariamente e gratuitamente, ndr ) impianti di dissalazione in Sicilia per risolvere l’ emergenza idrica e ha già presentato alla Regione la proposta che prevede un investimento completamente privato di quasi 900 milioni di euro.

Emergenza idrica. L'acqua trattata dai tre dissalatori mobili di Porto Empedocle, Gela e Trapani sarĂ presto immessa nelle reti idriche. Sopralluogo,... Vai su Facebook

Emergenza idrica, il Coordinamento campano per l'acqua pubblica lancia un appello ai candidati alle Regionali; Sassari senz’acqua: stop in tutta la città . Attivati i collegamenti d’emergenza dal Cuga; “Siamo in riserva”: Acquedotto Pugliese rilancia la campagna sulla crisi idrica.

Crisi idrica Abruzzo, Aca: “Non c’è emergenza ma l’acqua non va sprecata” - Nessuna emergenza idrica nei comuni servizi dall’Aca: al Tg8 parla il vice direttore generale Lorenzo Livello: "Al momento non ci sono razionamenti notturni. Riporta rete8.it

Emergenza idrica, acqua sotto l'albero - RaiNews - La notizia era nelle attese ed è stata confermata da Vito Bardi, quale commissario per l'emergenza idrica. Lo riporta rainews.it