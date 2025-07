Emergenza carceri | sovraffollati anche gli istituti minorili

Nelle carceri italiane sono detenute 62.728 persone. La capienza è di 51.276, a cui vanno sottratti 4.559 posti attualmente indisponibili per inagibilità o ristrutturazioni. Il tasso di sovraffollamento nei penitenziari.

La Corte dei conti bacchetta Nordio: “Gravi ritardi nel piano carceri, emergenza in sei Regioni” - Secondo la relazione il sovraffollamento è oltre i limiti in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia

Corte dei Conti, gravi ritardi nel piano Carceri: in Sicilia sovraffollamento ai limiti dell'emergenza - A dieci anni dalla conclusione della gestione commissariale, l'analisi sullo stato di attuazione del 'Piano Carceri' evidenzia situazioni critiche di sovraffollamento carcerario che - soprattutto in Lombardia, Puglia, Campania, Lazio, Veneto e Sicilia - assumono contorni ai limiti dell'emergenza.

Corte dei conti: "Gravi ritardi nel Piano per le carceri, sovraffollamento ai limiti dell'emergenza" - Segnalate situazioni particolarmente critiche in sei Regioni. Inoltre non sono stati attuati diversi interventi per migliorare le condizioni ambientali, igienico-sanitarie e di trattamento

Carceri fuori controllo, l’emergenza ignorata di un governo senza strategie; «Senza respiro» detenuti, operatori e agenti. Celle «a rischio deflagrazione»; Emergenza carceri: la situazione è sempre più critica sia per gli adulti che per i minori.

Carceri, rapporto Antigone sulle condizioni dei detenuti tra sovraffollamento e suicidi

Carceri fuori controllo, l'emergenza ignorata di un governo senza strategie - Il tasso di affollamento nazionale è al 134,3 per cento, ma in 62 istituti supera il 150 per cento e in otto strutture il 190 per cento.