La situazione al carcere di Sondrio continua ad essere inaccettabile. Non tanto per le condizioni dei detenuti, ma per la mancanza di personale. Il grido d’allarme lo lancia il giovane esponente di Azione Carlo Bordoni, responsabile in provincia di Sondrio del partito di Calenda, che ha visitato in più di un’occasione il penitenziario del capoluogo di provincia. " Azione Sondrio continua a impegnarsi sul fronte del carcere di Sondrio – dice Carlo Bordoni – che, spesso, viene citato come modello". La situazione, invece, per Bordoni non è esattamente idilliaca. "In realtà , come abbiamo avuto modo di dire svariate volte, la casa circondariale del capoluogo presenta una moltitudine di problemi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Emergenza carcere: "A corto di personale"